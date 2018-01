Pause Current Time 0:17 / Duration Time 0:57 Remaining Time -0:40 Stream Type LIVE Loaded : 0% Progress : 0% 0:17 Fullscreen 00:00 Mute Playback Rate 1 Subtitles subtitles off Captions captions off Chapters Chapters SEKSUELE DIENSTVERLENING VOOR OUDEREN HET VERHAAL VAN DIENSTVERLENER SARAH

Ouderen hebben ook nood aan seksualiteit en intimiteit, maar krijgen daar vaak niet de kans toe. Daarom zijn er seksuele dienstverleners. Zij helpen ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychiatrische aandoening om toch die seksualiteit te beleven. Sarah (fictieve naam) is zo’n seksuele dienstverlener en wil er anoniem over praten.

Sarah werkt samen met vzw Aditi. Zij staan in contact met tachtig dienstverleners overal in het land. Ieder jaar krijgen ze zo’n 600 aanvragen. “We komen daar niet om zomaar wat geld te verdienen”, zegt dienstverlener Sarah. “We gaan ervan uit dat die persoon noden heeft en dat dat door seksuele zorgverlening daarna beter zal zijn.”

Sarah wil anoniem praten over seksuele dienstverlening om het taboe te doorbreken. Want seks en intimiteit met ouderen zijn nog lang niet aanvaard. Daarom wil Sarah ook niet herkenbaar in beeld komen en hebben we haar stem vervormd.

“Mensen denken dat je vanaf 65 jaar geen seks meer hebt. Dat klopt totaal niet”, zegt Sarah. “Ouderen vragen een specifieke aanpak. Sommigen hebben nooit een normaal seksueel leven gehad. Vroeger waren mensen ook vaak heel katholiek en seks was puur iets om kinderen te krijgen. Bovendien hebben oudere mannen vaak erectiestoornissen. In een woonzorgcentrum moet het ook vaak ’s avonds, want de familie mag het niet weten of de buren mogen niets merken.”

Het eerste contact is altijd een beetje zoeken. Sarah probeert eerst haar cliënten gerust te stellen met de nodige humor. “Ze zijn altijd super zenuwachtig. Ik probeer ze dan gerust te stellen door middel van een goed gesprek of de nodige humor of ik leid ze af door over familie te praten of over foto’s in de kamer. Ik zeg hen dat alles mag en dat alles tussen ons blijft, als het maar met respect gebeurt.”

Sarah stelt wel haar grenzen. “Tongzoenen mag van mij niet. Dat hoort bij mijn persoonlijk en intiem leven.”

Sarah werkt niet voltijds als dienstverlener. “Niemand kan dit fulltime aan. Ik heb ook een andere job. Ik doe het voor de cliënten, ik wil iets terugdoen, maar ik doe het ook voor mezelf. Het geeft je veel voldoening, het brengt me veel bij en zo kan ik iets teruggeven. Het is niet ontspannend, maar net een echte inspanning. Ik ben honderd procent gefocust, ik denk aan niets anders. Het helpt ook om je gedachten te verzetten. "

Woonzorgcentra worstelen vaak met de vraag hoe ze moeten omgaan met seksualiteit. Sommige bewoners maken zich, al dan niet bewust, schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Seksuele dienstverlening kan dat verhelpen of zelfs voorkomen. Sommige bewoners zijn ook vaak eenzaam, ongelukkig of onzelfzeker. Ook daartegen helpt seksuele dienstverlening. “Bij ouderen moet je respect tonen, je moet hen geen blaasjes wijsmaken en hen niet betuttelen”, zegt Sarah. “Ze willen zich vooral opnieuw man voelen, ondanks hun beperkingen of leeftijd. Ze willen niet als een nummer of een zieke aanzien worden.”